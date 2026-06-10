Tribunal Constitucional de Perú evalúa recurso para anular condena al expresidente Humala

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Lima, 9 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú evaluó este miércoles la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) para que se le anule la condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero que se le impuso por la financiación irregular de sus campañas electorales.

El exmandatario busca en el tribunal de máximas garantías el mismo tratamiento que dio a la candidata presidencial Keiko Fujimori, cuando a finales del año pasado anuló la acusación para enjuiciarla por lavado de dinero a raíz de la financiación irregular de sus campañas electorales, con fondos de empresas como la brasileña Odebrecht, al igual que Humala.

Desde entonces, el ex jefe de Estado denuncia que está encarcelado de manera injusta por hechos que el Tribunal Constitucional determinó que no constituyen delito, pues en el momento de los hechos no estaba dentro del código penal la ocultación del las donaciones recibidas para costear las campañas electorales en ambos casos.

Asimismo, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional en favor de Fujimori, la Corte Suprema de Justicia de Perú también archivó recientemente el proceso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que también tenía imputaciones de la misma índole en la captación de fondos de sus campañas de elecciones presidenciales.

No obstante, durante la audiencia desarrollada este martes, el fiscal anticorrupción Germán Juárez, que llevó la acusación contra Humala, pidió que el recurso presentado por el expresidente sea rechazado al considerar que este caso es diferente al de Fujimori y Kuczynski.

Juárez argumentó ante los magistrados que los delitos atribuidos a Humala están debidamente acreditados y probados, al sostener que en 2006 recibió «dinero ilícito del gobierno de Venezuela» y en 2011 «el dinero sale de un fondo corrupto del Partido de los Trabajadores (del presidente brasileño Lula Da Silva), canalizado a través de Odebrecht».

Desde el momento en que se dictó la condena hace 14 meses, Humala permanece recluido en Barbadillo, la cárcel reservada exclusivamente para expresidentes de Perú, donde está preso juntos otros exmandatarios como Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

Mientras, su esposa Nadine Heredia recibió asilo en Brasil junto a su hijo menor, al refugiarse en la embajada de este país en Lima el día de antes de que se dicte la sentencia. EFE

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