Tribunal Constitucional de Perú ordena excarcelar a ex primera ministra de Pedro Castillo

1 minuto

Lima, 3 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este miércoles la excarcelación inmediata de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022 y que actualmente se encuentra hospitalizada tras doce días en huelga de hambre en protesta por supuestos abusos sufridos en prisión.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Chávez, que pedía su salida de prisión, al argumentar que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido el periodo inicial en diciembre de 2024, sin que la ex primera ministra fuese puesta en libertad. EFE

pbc/fgg/psh

(foto)