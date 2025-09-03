Tribunal Constitucional de Perú ordena excarcelar a ex primera ministra de Pedro Castillo

Lima, 3 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este miércoles la excarcelación inmediata de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022 y que actualmente se encuentra hospitalizada tras acumular doce días en huelga de hambre en protesta por supuestos abusos sufridos en prisión.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Chávez, que pedía su salida de prisión, al argumentar que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido el periodo inicial en diciembre de 2024, sin que la ex primera ministra fuese puesta en libertad.

La sentencia del TC dispone que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia tiene que emitir la resolución de excarcelación de la beneficiaria y dictar las medidas necesarias para asegurar la presencia de la investigada en el juicio que se celebra desde marzo por el intento de golpe de Estado de Castillo, por el que la Fiscalía pide 25 años de prisión para Chávez. EFE

