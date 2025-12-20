Tribunal Constitucional de Perú rechaza hábeas corpus del expresidente Pedro Castillo

Lima, 19 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró infundado el hábeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión, al considerar que no han sido vulnerados sus derechos a la salud y de reclusión en el penal de Barbadillo, según una resolución difundida este viernes en Lima.

El fallo del TC declaró improcedente e infundada la demanda al no haberse acreditado la vulneración de los derechos a la salud y a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad y proporcionabilidad respecto de la forma y las condiciones en las que Castillo cumple su reclusión.

La defensa de Castillo presentó la demanda de hábeas corpus con la intención de lograr su excarcelación temporal para ser operado por una dolencia cardíaca en un hospital especializado y que después pueda ser recluido en su domicilio bajo el cuidado médico y de sus familiares.

También interpuso la solicitud de una indemnización en el caso de muerte o agravamiento de su salud.

El TC indicó que el pedido era improcedente por insuficiencia probatoria respecto de la conclusión médica que habría determinado esa intervención quirúrgica y la supuesta negativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a autorizar la operación.

Castillo, de 56 años, está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, desde diciembre del 2022, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que anunció el día 7 de ese mes en un mensaje a la nación.

El juicio que se abrió contra el exmandatario y varios exintegrantes de su gabinete concluyó el pasado 27 de noviembre con la condena de 11 años y cinco meses por el delito de conspiración para una rebelión contra Castillo y su entonces primera ministra Betssy Chávez, que pidió asilo a México y está en la residencia diplomática de ese país en Lima a la expectativa de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el Perú.

En Barbadillo también están recluidos por delitos de corrupción los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020).EFE

