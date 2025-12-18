Tribunal Constitucional polaco rechaza fallo de TJUE y dice que prima la ley polaca

2 minutos

Rabka Zdrój (Polonia), 18 dic (EFE) – El Tribunal Constitucional (TK) de Polonia ha rechazado categóricamente este jueves la sentencia emitida en el día de hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que Polonia incumplió sus obligaciones comunitarias al desafiar la primacía del Derecho de la UE y que el TK polaco no es independiente ni imparcial.

El TK declaró en un comunicado oficial que la decisión del TJUE está «fuera de sus competencias» y «no tiene ningún efecto» en el funcionamiento de los órganos constitucionales de Polonia, por lo que no se aplicará.

«El más alto cuerpo de Derecho en la República de Polonia es la Constitución y no las decisiones de órganos extranjeros», se puede leer en el comunicado, que destacó que «no corresponde al TJUE evaluar la Constitución polaca».

Por su parte, el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, se alineó con la sentencia del TJUE y afirmó que el TK polaco, que debería defender la Constitución, «no está funcionando correctamente».

En un mensaje de vídeo publicado en internet, Żurek añadió que «la sentencia del TJUE nos obliga a actuar», por lo que, dijo, «debemos sentarnos todos en una misma mesa y considerar cómo reconstruir un Tribunal Constitucional que cumpla con la ley».

Estas reacciones opuestas a la disputa entre Varsovia y Bruselas sobre la primacía legal y el Estado de derecho dentro del bloque comunitario ponen de relieve la división existente en Polonia entre el Gobierno de centro liberal de Donald Tusk y la oposición ultraconservadora de Ley y Justicia (PiS).

El caso se remonta a sentencias emitidas por el TK polaco el 14 de julio y el 7 de octubre de 2021, en las que dictaminaba que ciertas partes de los tratados de la UE eran «incompatibles con la Constitución polaca» y concluía que los tratados de la UE «no pueden anular la Constitución» del país en cuestión.

Con esas sentencias, el TK respondió a un requerimiento del entonces primer ministro del PiS, Mateusz Morawiecki .

El TJUE sentenció este jueves que Polonia incumplió sus obligaciones comunitarias al desafiar la primacía del Derecho de la UE y determinó que el Tribunal Constitucional polaco no es independiente ni imparcial por irregularidades graves en el nombramiento de varios de sus miembros, dando la razón al recurso interpuesto por la Comisión Europea (CE).

El TJUE recordó además que Polonia deberá ajustarse «con la mayor brevedad posible» a lo dictado en la sentencia, bajo riesgo de nuevas acciones y eventuales sanciones económicas si persiste el incumplimiento. EFE

