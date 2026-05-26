Tribunal de Alemania estudia si empresa debe responder por el derrumbe de presa brasileña

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Berlín, 26 may (EFE).- El Tribunal Provincial de Múnich, en el sur de Alemania, estudia si la empresa TÜV SÜD debe responder por el derrumbe de una presa de una mina en Brasil en 2019 que dejó 270 muertos y daños materiales por los que las comunidades brasileñas afectadas piden 600 millones de euros.

Según informó a EFE el letrado Rudiger Helm, abogado de la acusación en uno de los procesos abiertos en Alemania por la catástrofe que asoló el municipio de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais del sureste de Brasil, los magistrados escucharán entre el martes y jueves a un perito especializado en Derecho brasileño para abordar «cuestiones jurídicas decisivas» en el caso.

Entre esas cuestiones figura si TÜV SÜD puede ser parcialmente responsabilizada por los hechos en base a la legislación brasileña, según Helm, que representa a los trabajadores afectados en la catástrofe en uno de los casos que afecta a la compañía germana.

Una filial brasileña de TÜV SÜD se ocupó de realizar la declaración de estabilidad de la presa en septiembre de 2018, meses antes de que el 25 de enero de 2019 se derrumbara la presa, que causó inundaciones y una avalancha con lodos tóxicos.

«Nuestro argumento siempre ha sido que, según el acuerdo Roma II, se puede considerar parcialmente responsable a TÜV SÜD», expuso Helm.

Con la expresión «acuerdo Roma II» alude a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en las que se apoyan las comunidades brasileñas que acusan en Alemania a TÜV SÜD para pedir compensaciones de hasta 600 millones de euros por daños y perjuicios.

El análisis de los trabajos periciales de esta semana tiene lugar en la causa del municipio Brumadinho contra la empresa, un caso cuya evolución afectará las decisiones judiciales sobre las reivindicaciones de los trabajadores de la compañía.

Junto a los trabajadores representados por Helm, otro proceso abierto en el mismo tribunal enfrenta a esta compañía con el municipio de Brumadinho y otras víctimas afectadas por el derrumbe de la presa, quienes alegan que la filial de la firma alemana «inspeccionó y certificó el dique a pesar de que este no era lo suficientemente seguro», según un comunicado de la corte muniquesa.

La compañía, por su parte, rechaza toda responsabilidad en lo ocurrido.

«La rotura de la presa en Brumadinho fue una terrible catástrofe y nuestro más sincero pésame va dirigido a las víctimas, sus familiares y seres queridos. No obstante, estamos convencidos de que TÜV SÜD no tiene ninguna responsabilidad jurídica por el suceso», dijo Florian Stork, abogado de la compañía, al diario Süddeutsche Zeitung y las radiotelevisiones públicas NDR y WDR. EFE

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