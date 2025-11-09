Tribunal de Apelación de París examina la primera demanda de puesta en libertad de Sarkozy

París, 9 nov (EFE).- El Tribunal de Apelación de París examina este lunes la primera demanda de puesta en libertad del expresidente francés Nicolas Sarkozy, veinte días después de su encarcelación en la prisión parisina de La Santé por la financiación libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007.

Está previsto que el tribunal examine a partir de las 9.30 hora local (8.30 GMT) la solicitud de libertad presentada por los abogados del expresidente, que se espera que comparezca por videoconferencia y que conozca la decisión el mismo día, lo que conllevaría su liberación inmediata si el tribunal la aprueba, según fuentes judiciales.

Aunque, Sarkozy también puede optar por no intervenir personalmente y dejar a sus abogados que defiendan sus intereses.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado el 25 de septiembre pasado a 5 años de prisión por haber formado parte de una «asociación de malhechores» y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.

La condena incluía una ejecución inmediata, sin esperar a la apelación, por la «excepcional gravedad» de los hechos.

El tribunal también impuso a Sarkozy una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ejercer sus derechos cívicos, civiles y de familia durante cinco años, así como la prohibición de ejercer cargos públicos durante el mismo periodo.

Sus abogados mantienen que la prisión preventiva solo es posible si constituye el único medio para proteger pruebas, prevenir presiones o colusión, evitar la fuga o la reincidencia, o para proteger al acusado, algo que no aplica para su cliente, aseguran.

De ser puesto en libertad, Sarkozy estaría bajo supervisión judicial y posiblemente con pulsera electrónica, como ya llevó entre febrero y mayo de 2024 por una condena firme de un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

Sarkozy, que siempre ha mantenido que luchará hasta probar su inocencia en el caso de la financiación libia de su exitosa campaña de 2007, apeló su condena de 5 años de cárcel y se espera que el nuevo juicio se celebre en marzo de 2026.

Pero cuatro meses antes, exactamente este 26 de noviembre, el expresidente conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre otra condena de un año de prisión -reducida a la mitad en Apelación- por una trama de falsas facturas para financiar de forma oculta actos electorales en la campaña para su reelección de 2012, para no superar los límites que impone la ley francesa y que finalmente duplicó.

Esas elecciones presidenciales las ganó el socialista François Hollande.

Si el Tribunal de Apelación rechaza este lunes su demanda de puesta en libertad, sus abogados podrán presentar una nueva de forma inmediata.

Desde que entró en la prisión parisiense de La Santé el 21 de octubre, Sarkozy recibe la visita diaria de sus abogados de lunes a sábado y tiene derecho a dos encuentros a la semana con su familia.

Su régimen carcelario es de aislamiento por motivos de seguridad y está acompañado por dos agentes. EFE

