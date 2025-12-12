Tribunal de Apelación examinará nueva euroorden contra Josu Ternera el próximo miércoles

2 minutos

París, 12 dic (EFE).- El Tribunal de Apelación de París examinará el próximo miércoles la nueva orden europea de detención contra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en una causa sobre la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’.

La vista se celebrará el miércoles 17 a partir de las 13.30 horas, según dijeron a EFE fuentes de la Fiscalía del Tribunal de Apelación de París.

Se trata de una nueva orden europea de detención del juez Pedraz contra el que considera «uno de los máximos dirigentes de ETA», que vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial.

En un auto al que tuvo acceso EFE, el magistrado, que procesó en julio a Ternera, de 74 años, por el delito de dirección de organización o grupo terrorista en el marco de la causa sobre la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’, dispone ahora su detención.

La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’ en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la justicia. Fue detenido en Francia en mayo de 2019, tras 17 años de búsqueda.

Gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía, el juez pudo acceder a los documentos que le fueron intervenidos a raíz de su detención.

A la vista de esa documentación, señala el magistrado, «se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA».

El histórico dirigente etarra vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial, y España también lo reclama para juzgarlo desde su captura, pero su extradición está pendiente de otro juicio en Francia que debía haberse celebrado en octubre, y que finalmente se aplazó hasta abril del 2026 por razones de salud.

Josu Ternera tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, por el que la Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel para él.

También se ha cursado una orden europea de investigación a Francia para interrogarle sobre el atentado contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de diciembre de 2006. EFE

