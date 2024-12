Tribunal de apelaciones descalifica a la fiscal en caso electoral contra Trump en Georgia

2 minutos

Miami, 19 dic (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Georgia descalificó este jueves a la fiscal de distrito Fani Willis en la acusación que llevaba contra el ahora presidente electo de EE.UU., Donald Trump, por presunta interferencia electoral en los comicios de 2020.

La decisión del tribunal obliga a la fiscal a retirarse de este caso y posiblemente a la larga implique la paralización del proceso judicial por el que el expresidente (2017-2021) y otras 18 personas fueron acusadas de querer anular ilegalmente el resultado de las elecciones de ese año en Georgia, donde ganó el demócrata Joe Biden por cerca de 17.000 votos.

El tribunal de apelaciones no desestimó la acusación, que se hallaba paralizada desde hace meses y cuyo futuro ahora es incierto.

La fiscal Willis, del condado de Fulton, se encontraba bajo escrutinio tras descubrirse que mantenía una relación sentimental con un fiscal que formaba parte del equipo que llevaba el caso.

El tribunal de apelaciones desestimó una decisión previa del magistrado de distrito Scott McAffee, que permitió que Willis siguiera al frente de este caso debido a que el fiscal en cuestión, Nathan Wade, decidió abandonar el proceso.

Lo anterior, no obstante, no impidió la «apariencia de incorrección» por parte de Willis, de acuerdo con la decisión de la corte de apelaciones, que concluyó que McAffee «se equivocó al no descalificar al fiscal Willis y su oficina».

La decisión supone una nueva victoria por parte de Trump, quien ya vio cómo la Fiscalía federal retiró las acusaciones en su contra sobre presunta interferencia electoral y por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

A comienzos de este mes, los abogados de Trump pidieron al tribunal de apelaciones de Georgia que desestimara este caso con el argumento de que no existía jurisdicción.

«Cualquier proceso penal en curso contra un presidente en funciones debe ser desestimado de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos», señaló entonces a los medios Steve Sadow, abogado de Trump.

El magistrado McAffe había desestimado en septiembre pasado algunos cargos contra el republicano, que desde entonces afrontaba en este proceso ocho cargos y no los 13 que contenía la acusación original. EFE

lce/ims/rf

(foto)