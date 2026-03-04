The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Tribunal de Atenas confirma penas de cárcel a líderes del partido neonazi Amanecer Dorado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Atenas, 4 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó este miércoles las condenas emitidas en 2020 con más de una 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego ‘Amanecer Dorado’ por organizar una banda criminal, informó la emisora pública ERT.

El tribunal confirmó las condenas para los 42 acusados en primera instancia por dirección o pertenencia a una organización criminal, homicidio intencional, posesión ilegal de armas y otros delitos.

Siete dirigentes del partido, entre ellos Nikos Mijaloliakos, antiguo líder de la formación que llegó a ser la tercera fuerza en el Parlamento en 2015, fueron condenados, como en primera instancia, a 13 años de cárcel. EFE

dsp/jk/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR