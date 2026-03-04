Tribunal de Atenas confirma penas de cárcel a líderes del partido neonazi Amanecer Dorado

Atenas, 4 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó este miércoles las condenas emitidas en 2020 con más de una 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego ‘Amanecer Dorado’ por organizar una banda criminal, informó la emisora pública ERT.

El tribunal confirmó las condenas para los 42 acusados en primera instancia por dirección o pertenencia a una organización criminal, homicidio intencional, posesión ilegal de armas y otros delitos.

Siete dirigentes del partido, entre ellos Nikos Mijaloliakos, antiguo líder de la formación que llegó a ser la tercera fuerza en el Parlamento en 2015, fueron condenados, como en primera instancia, a 13 años de cárcel. EFE

