Tribunal de Atenas confirma penas de cárcel a líderes del partido neonazi Amanecer Dorado

2 minutos

Atenas, 4 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó este miércoles las condenas emitidas en 2020 con más de 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego ‘Amanecer Dorado’ por organizar una banda criminal, informó la emisora pública ERT.

El tribunal confirmó las condenas para los 42 acusados en primera instancia por dirección o pertenencia a una organización criminal, homicidio intencional, posesión ilegal de armas y otros delitos.

Siete dirigentes del partido, entre ellos Nikos Mijaloliakos, antiguo líder de la formación que llegó a ser la tercera fuerza en el Parlamento en 2015, fueron condenados, como en primera instancia, a 13 años de cárcel.

También se confirmó la sentencia por pertenencia a organización criminal de otros 11 exdiputados del partido, así como de un militante que en 2013 asesinó al rapero Pavlos Fyssas en Atenas, y cuya sentencia por homicidio intencional en primera instancia fue también confirmada.

Presente en la sala del tribunal estaba Magda, la madre del joven asesinado.

De los acusados, acudieron a la sala para escuchar el veredicto los exdiputados Ioannis Lagos y Ilías Kasidiaris, condenados también por dirección de banda criminal, mientras que los demás acusados fueron representados por sus abogados.

Cientos de personas se reunieron desde temprano frente al tribunal para apoyar a la madre de Fyssas y se lanzaron en gritos y aplausos tras escuchar la confirmación de la condena.

Otros 15 militantes del partido fueron declarados culpables de ser cómplices en el asesinato del músico, entre ellos Yorgos Patelis, exjefe local del partido en el barrio popular ateniense de Nikaia, quien también fue condenado por pertenencia a una organización criminal.

Tras un juicio que duró entonces más de cinco años, el Tribunal de Atenas dictaminó en octubre de 2020 que ‘Amanecer Dorado’ era una organización criminal y fue prohibida.

Un año y medio después, en junio de 2022, comenzó el juicio de apelación solicitado por la defensa de los acusados.

Amanecer Dorado obtuvo en las elecciones europeas de 2014 un 9,4 % de los votos, lo que le dio tres de los 21 eurodiputados griegos.

En 2015, en las elecciones generales de Grecia, el partido fue la tercera fuerza más votada, con un 6,3 % y 17 diputados, mientras que la repetición electoral de ese mismo año incluso mejoró ese resultado con un 7,0 % de los votos y 18 escaños.

En las elecciones de 2019, en medio del juicio, el partido cayó por debajo del umbral del 3 % necesario para entrar en el Parlamento. EFE

