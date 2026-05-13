Tribunal de Canadá anula iniciativa para convocar referéndum para independencia de Alberta

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Toronto (Canadá), 13 may (EFE).- Un tribunal de Canadá anuló este miércoles una petición ciudadana para convocar un referéndum sobre la independencia de Alberta, al considerar que el Gobierno provincial tenía la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas del territorio.

La jueza Shaina Leonard anuló la decisión del organismo público Elections Alberta de permitir que empezara el proceso para convocar un referéndum a iniciativa de un grupo separatista de la provincia canadiense.

El proceso fue impugnado por varios de los grupos nativos de la provincia, que argumentaron que un eventual referéndum de secesión afectaría sus derechos protegidos por tratados históricos con la corona británica.

Leonard avaló el argumento señalando que una hipotética secesión de Alberta del país norteamericano, por «lógica y sentido común» afectaría los acuerdos firmados por los indígenas de la provincia, vigentes en el orden constitucional del país, y que son conocidos como los Tratados 7 y 8.

La resolución judicial supone un nuevo revés para el movimiento separatista de Alberta, una provincia rica en petróleo que en los últimos años han aumentado las tensiones con el Gobierno federal por cuestiones energéticas, fiscales y medioambientales.

Leonard concluyó que Elections Alberta nunca debió autorizar la pregunta ni permitir que la recogida de firmas avanzara sin que antes se consultara a los grupos indígenas afectados.

Los separatistas de Alberta, así como el Gobierno provincial de la ultraconservadora Danielle Smith, acusan a Ottawa de desviar la riqueza provincial a otros territorios del país, además de limitar el desarrollo de sus ricos yacimientos de petróleo.

Los promotores de la consulta habían entregado la semana pasada más de 300.000 firmas a Elections Alberta, muy por encima del mínimo de 177.732 exigido por el Gobierno de Alberta para permitir un referendo de iniciativa popular.

La iniciativa había sido liderada por Mitch Sylvestre, uno de los líderes del movimiento separatista y que está siendo investigado por las autoridades por distribuir los datos de los 2,9 millones de electores de Alberta, lo que podría ser una infracción de las leyes de privacidad de la provincia y Canadá.

Smith, líder del Partido Conservador Unido y jefa de Gobierno de Alberta, dijo en el parlamento provincial que revisaría la decisión judicial, pero no aclaró qué pasos tomaría ahora.

Smith se ha negado a rechazar explícitamente el referendo y, de hecho, su Gobierno favoreció la recogida de firmas para convocar la consulta al rebajar el número de firmas exigidas a 177.732, en vez del 20 % de los votantes registrados, lo que supondría más de medio millón de personas.

La decisión judicial no impide la celebración de una consulta sobre la independencia. El Gobierno de Alberta tiene la capacidad de incluir sus propias preguntas en un referéndum al margen del proceso de petición ciudadana.

El Gobierno de Alberta tiene convocado un referéndum para octubre de este año en el que pedirá a la ciudadanía su opinión sobre nueve cuestiones relacionadas con inmigración, seguridad electoral y la relación constitucional de la provincia con el Gobierno federal. EFE

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