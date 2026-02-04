Tribunal de Cuentas: Países de UE deben invertir más en cercanías, carrilbici y tranvías

Bruselas, 4 feb (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea deben invertir más en trenes regionales, redes de tranvía y carriles bici e intercambiadores urbanos para que los trabajadores dejen el coche y el bloque comunitario alcance sus objetivos de movilidad sostenible, según una auditoría publicada este miércoles por el Tribunal de Cuentas de la UE.

«Muchos ciudadanos de la UE utilizan el automóvil todos los días en zonas urbanas, a menudo porque no existen alternativas de movilidad atractivas», declaró el responsable de la auditoría, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, quien subrayó que «los esfuerzos locales son decisivos para seguir mejorando».

El análisis pone de manifiesto que la UE ha asignado alrededor de 60.000 millones de euros entre 2014 y 2027 para mejorar las redes de transporte y «ha realizado esfuerzos persistentes para promover la movilidad sostenible de los trabajadores pendulares como alternativa viable al uso del vehículo privado», y emplaza a los Estados miembros a reforzar sus inversiones.

La punta de lanza del enfoque de la UE son los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), obligatorios para 431 ciudades de la UE en 2024 pero en los que los auditores han detectado «varias deficiencias que restaban eficacia a los PMUS examinados», indica el Tribunal de Cuentas, que se basa en el análisis de las zonas urbanas de Budapest, Katowice, Lisboa, Praga, Sevilla y Lille.

En particular, anotan que muchos PMUS se basan en límites administrativos y no reflejan adecuadamente los flujos reales de viajeros pendulares (aquellos que se desplazan a diario al trabajo), por lo que dejan fuera una parte significativa de los desplazamientos diarios.

Además, recuerdan que las directrices europeas exigen que la planificación de la movilidad esté vinculada a la ordenación del territorio, de forma que el desarrollo urbano y los sistemas de transporte se complementen, algo que no siempre se cumple en la práctica.

Los auditores también critican que la mayoría de los planes analizados no incluían información clara sobre la disponibilidad de financiación para las inversiones previstas, pese a que contar con recursos suficientes es esencial para obtener resultados tangibles.

Los técnicos recuerdan que una auditoría de 2020 ya indicaba -y reiteran- que en trayectos de hasta 45 minutos desde zonas suburbanas, el automóvil sigue permitiendo acceder a muchas más áreas que el transporte público, incluso en horas punta.

Sevilla y alrededores

En el caso de Sevilla, una de las zonas escrutadas en el informe, los auditores señalan que la ciudad cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en 2021, que sustituyó a uno anterior de 2006.

Pero este ofrece una cobertura territorial muy limitada, ya que solo abarca el término municipal, lo que equivale aproximadamente al 3 % de su zona urbana funcional, según la definición europea, y deja fuera al 64 % de los flujos de viajeros pendulares, es decir, 294.440 desplazamientos diarios.

«No permite que el plan aborde de forma exhaustiva los retos de la movilidad ni que se alcancen los objetivos de movilidad sostenible, donde es más necesaria la intervención», apunta el Tribunal.

Además, el plan hispalense presenta desajustes entre los objetivos locales y nacionales, lo que dificulta evaluar su contribución real a las metas climáticas de España.

La capital andaluza solo aplica restricciones de acceso a vehículos durante episodios puntuales de alta contaminación, por lo que no generan cambios duraderos en los hábitos de los viajeros pendulares ni favorecen un cambio estructural. EFE

