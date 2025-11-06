Tribunal de Cuentas dice que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad

París, 6 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas de Francia considera que el Museo del Louvre optó por dedicar sus notables fondos económicos a promover «operaciones visibles», como la compra de más obras o al ambicioso plan de ampliación anunciado por el presidente Emmanuel Macron este 2025, antes que «a renovar y mejorar la seguridad» de sus actuales instalaciones.

Así lo constató el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa organizada en París, convocada semanas después del robo de joyas de la Corona francesa que sacudió a Francia y por el que hay cuatro inculpados, mientras los objetos sustraídos siguen en paradero desconocido.

«El Louvre no es víctima de medios económicos insuficientes. No es víctima de la austeridad, tiene medios importantes», opinó Moscovici, quien, no obstante, apuntó que «hay una paradoja» en esa abundancia económica porque «la trayectoria financiera a medio plazo es frágil». EFE

