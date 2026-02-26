Tribunal de Ecuador emite sentencia escrita contra narco serbio que desató crisis judicial

Guayaquil (Ecuador), 25 feb (EFE).- Un tribunal de Ecuador emitió por escrito la sentencia de diez años de prisión por lavado de activos contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, por el que se desató recientemente una crisis en el sistema judicial, que terminó con la censura del expresidente de la Judicatura y la renuncia del titular de la Corte Nacional de Justicia.

La decisión de declarar culpable a Srdan tuvo los votos del juez anticorrupción Christian Fierro y también del magistrado Carlos Serrano, quien denunció en diciembre pasado amenazas de Srdan luego de sentenciarlo de manera oral, y también presiones por parte de un exfuncionario de la Judicatura para que favorezca al narcotraficante en el juicio, por lo que salió del país para salvaguardar su vida.

Según Serrano, quien lo presionó era un alto cargo cercano al ahora expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien renunció el 18 de febrero pasado en medio de la controversia y posteriormente fue censurado por el Parlamento, acusado de un incumplimiento de funciones.

Tras conocerse las amenazas y presiones a Serrano, también se hizo público que la esposa de Godoy había defendido inicialmente al serbio, aunque la mujer señaló que nunca intervino en el proceso penal, sino que había sido parte del caso antes de la formulación de cargos.

El escándalo llegó hasta la Corte Nacional de Justicia, y el entonces presidente, José Suing, dimitió entre cuestionamientos por no pronunciarse de manera contundente contra las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Además, salpicó al presidente del país, Daniel Noboa, quien fue señalado por el correísmo, la principal fuerza de oposición, de intentar «proteger» a Godoy, por lo que el mandatario le recomendó que renunciara y que se defienda fuera del cargo.

El Consejo de la Judicatura dijo este miércoles que una vez que se brindaron «las garantías necesarias al tribunal» amenazado, se emitió la sentencia escrita contra el serbio y otras tres personas.

Los jueces también ordenaron la disolución de tres empresas e impusieron multas del triple del monto lavado y la confiscación de todos los bienes adquiridos con dinero ilícito.

Srdan está preso en la cárcel de máxima seguridad, construida por el Gobierno de Noboa al estilo de la que alzó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y luego de cumplir su pena será extraditado a Austria, que lo requiere por un presunto intento de asesinato. EFE

