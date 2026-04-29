Tribunal de EE.UU. rechaza revisar la apelación de Trump contra su condena por difamación

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Nueva York, 29 abr (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este miércoles revisar de nuevo la apelación del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, contra la sentencia que recibió en 2023 por difamar a la escritora E. Jean Carroll.

Según la prensa estadounidense, la mayoría de jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., ubicado en Nueva York, desestimaron la petición de Trump de que los magistrados revisaran de nuevo su recurso.

En el fallo, recogido por CNBC y ABC, el juez Denny Chin afirmó que el tribunal «actuó correctamente al negarse a reunirse en pleno para volver a examinar esta cuestión».

Un portavoz del equipo legal del mandatario declaró hoy a la cadena CNN que Trump recurrirá la decisión del tribunal mientras «sigue luchando contra la guerra jurídica liberal».

«El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump en su exigencia de que se ponga fin de inmediato a la instrumentalización ilegal y radical de nuestro sistema judicial y de que se desestimen rápidamente todas las cacerías de brujas», aseguró.

Por su parte, Roberta Kaplan, una de los abogados de Carroll, apuntó que la escritora «está deseando que este caso llegue a su fin para poder obtener justicia».

Este mismo tribunal de apelaciones ya confirmó el pasado septiembre la indemnización de 83,3 millones de dólares que Trump deberá abonar a Carroll por difamación, después de que ésta lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario.

La demanda de Carroll por difamación contra el presidente estadounidense llegó después de que éste atacara por diversas vías a la también periodista debido a las acusaciones de abuso sexual que ella hizo en su contra.

Trump utilizó actos públicos, redes sociales e incluso el juicio donde se le halló culpable para cargar contra la autora, hasta el punto de que los abogados de Carroll instaron al jurado a imponer una indemnización cuantiosa para detenerlo.

En el juicio de mayo de 2023, Carroll alegó que, a mediados de la década de 1990, Trump abusó sexualmente de ella en el probador de una tienda y la difamó después de que ella hiciera pública la historia. EFE

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