Tribunal de EEUU permite a Trump cortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood

Washington, 11 sep (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones autorizó este jueves que el Gobierno del presidente, Donald Trump, pueda suspender la financiación de Medicaid a Planned Parenthood, mientras continúa el litigio.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, revocó la decisión de un tribunal inferior y mantiene vigente la polémica impulsada por Trump y aliados republicanos, que este verano prohibieron por un año los pagos estatales de Medicaid a la organización.

La medida forma parte de un paquete de políticas internas y fiscales promovido por la Administración y ha generado críticas de grupos defensores de los derechos reproductivos, que consideran la suspensión de fondos como un ataque directo a la salud de las mujeres.

La ley federal ya prohibía que los fondos de Medicaid financiaran abortos, pero la nueva medida afecta otros servicios de Planned Parenthood, incluida la atención primaria.

El voto unánime de los jueces Gustavo A. Gelpí, Lara E. Montecalvo y Seth R. Aframe permite retener temporalmente los reembolsos federales a esos servicios, un revés financiero para la organización.

Planned Parenthood presentó una demanda alegando que la medida parecía diseñada para afectar únicamente a los mayores proveedores de aborto y que podría limitar la prestación de servicios. Jueces federales han mostrado decisiones mixtas, lo que mantiene en incertidumbre la operación de las clínicas y la atención a cientos de miles de pacientes. EFE

