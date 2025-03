Tribunal de Hong Kong absuelve a tres activistas que conmemoraban a víctimas de Tiananmen

3 minutos

Hong Kong, 6 mar (EFE).- El Tribunal de Última Instancia de Hong Kong falló este jueves a favor de tres destacados exmiembros de la extinta organización que convocaba en la ciudad la vigilia anual en recuerdo de las víctimas de Tiananmen, y que habían sido condenados por no facilitar información a la Policía de Seguridad Nacional.

Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan y Tsui Hon-kwong, miembros de la disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA por sus siglas en inglés), fueron sentenciados en 2023 a cuatro meses y medio de prisión por no cumplir con un requerimiento policial para facilitar documentación.

Según la Ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, tras recibir la aprobación del secretario de seguridad hongkonés, el jefe de la Policía local puede exigir a ciertos grupos que faciliten información, incluida la financiera.

La HKA fue acusada por la fiscalía de actuar como agente extranjero para una organización no identificada y de supuestamente recibir 20.000 dólares de Hong Kong (2.573 dólares estadounidenses, 2.382 euros).

El trío argumentó que su organización no tenía vínculos con ninguna agencia y que no existían pruebas que lo demostraran. Afirmaron que la falta de acceso a información no redactada les impidió tener un juicio justo.

Aunque cumplieron sus penas, Chow permanece encarcelada a la espera de un nuevo juicio por subversión, donde podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua. En enero de 2022, la activista fue condenada a 15 meses por incitar a otros a participar en una vigilia en 2021, desafiando un veto policial relacionado con la pandemia.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, logró ganar un recurso de apelación contra su sentencia, lo que representó una victoria inusitada para los activistas de la antigua colonia británica.

En esa ocasión, un juez del Tribunal Superior dictaminó que, aunque la activista había alentado a otras personas a reunirse en el Parque Victoria, en ese momento no era delito porque no estaba establecida legalmente dicha restricción.

No obstante, el Gobierno de la ciudad apeló contra la decisión y el Tribunal de Última Instancia restableció la pena impuesta a Chow.

La emblemática y multitudinaria vigilia a la luz de las velas en conmemoración a la represión de Tiananmen, que llevó a cabo en el icónico Parque Victoria durante más de tres décadas, fue prohibida por primera vez en 2020, y en los últimos años ha sido sustituida por un «carnaval» organizado por grupos pro Pekín.

Más de tres décadas después de los hechos ocurridos en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza pequinesa, el tema sigue siendo tabú en China, que nunca ha publicado una cifra oficial de fallecidos por la represión militar y que oscila entre cientos y miles de personas. EFE

