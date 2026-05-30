Tribunal de Honor pide a Fujimori y Sánchez que eviten agresiones en debate presidencial

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Lima, 30 may (EFE).- El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral solicitó este sábado a los candidatos presidenciales en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio o actos discriminatorios contra los miembros del partido contrario durante el debate presidencial que sostendrán el domingo con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

En un comunicado, el Tribunal instó a los postulantes que durante el desarrollo del debate su participación se alinee al espíritu del Pacto Ético Electoral y les recordó que todo el pueblo peruano los estará escuchando muy atentamente.

De la misma forma, esta entidad, promovida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), saludó la participación de los equipos técnicos de ambos candidatos en el debate del pasado domingo 24, al acatar todos los acuerdos adoptados en las mesas de trabajo, además de la correcta participación de sus simpatizantes.

Fujimori y Sánchez debatirán el domingo en el Centro de Convenciones de Lima sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Por otro lado, el JNE recordó que el próximo lunes 1 de junio empiezan las restricciones electorales en todo el país para asegurar el correcto desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

A partir de ese día quedará prohibida la publicación de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados del balotaje en los medios de comunicación. El incumplimiento contempla multas entre los 55.000 (16.100 dólares) y 550.000 soles (161.000 dólares).

De la misma forma, las manifestaciones políticas públicas quedan suspendidas desde el próximo viernes 5 de junio, pues su vulneración se sanciona con tres meses a dos años de cárcel.

La propaganda política quedará suspendida a partir del sábado 6 de junio y ese día también entra en vigencia la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas, o llamada ley seca, hasta el lunes 8.

Además, el día de la votación, el próximo domingo 7 de junio, estarán prohibidos los espectáculos al aire libre y en ambientes cerrados, así como las reuniones de carácter electoral cerca a las mesas de sufragio. EFE

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