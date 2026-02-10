Tribunal de Kosovo libera bajo condiciones a Haxhi Shala, condenado por intimidar testigos

3 minutos

La Haya, 10 feb (EFE).- El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) ha dejado en libertad condicionada a Haxhi Shala, condenado por intimidación y obstrucción a la justicia por intentar influir en un testigo, lo que se produce tras modificar su pena de tres años al considerar que mostró indicios de rehabilitación y distanciamiento de los delitos cometidos.

Shala fue puesto en libertad y regresó ya a Kosovo este martes, aunque la decisión judicial fue adoptada el 2 de febrero por la presidenta del TEK, la jueza Ekaterina Trendafilova, y las condiciones impuestas a su puesta en libertad seguirán vigentes durante el resto de la condena.

La decisión se basó, entre otros elementos, en que mostró indicios de rehabilitación, expresó por escrito su pesar por los posibles daños causados por sus actos y cuenta con relaciones familiares positivas, condiciones de vida estables y una red social amplia, factores que, a juicio del tribunal, apuntan a una «perspectiva razonable» de reintegración.

La jueza subrayó que, si bien los delitos por los que Shala fue condenado son graves, la carta fue escrita por «iniciativa propia y sin asistencia jurídica, tras un periodo de reflexión», y refleja un «distanciamiento genuino» respecto de los hechos por los que fue condenado.

Shala fue detenido en diciembre de 2023 en Kosovo y trasladado al centro de detención del tribunal en La Haya, tras la confirmación de una acusación por haber coordinado, junto con otras personas, intentos de intimidación contra un testigo para que retirara o no aportara pruebas en procedimientos abiertos ante esta corte.

La acusación sostuvo que, entre el 5 y el 12 de abril de 2023, Shala actuó en “coautoría” con otros dos, Sabit Januzi e Ismet Bahtijari, quienes se reunieron en dos ocasiones con un testigo siguiendo sus instrucciones, con el objetivo de inducirle, mediante amenazas graves y la promesa de un beneficio, a no colaborar con la justicia.

Por estos hechos, Shala fue condenado a tres años de prisión por intimidación y por intentar obstruir, mediante amenazas graves, a funcionarios judiciales, incluidos fiscales e investigadores, en el desempeño de sus funciones.

Con la intimidación de testigos, Shala buscaba socavar uno de los macrojuicios más sensibles ante el TEK, que investiga crímenes cometidos por antiguos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en los años 90, durante y después del conflicto.

El tribunal está juzgando a exdirigentes políticos y militares kosovares, incluido el expresidente Hashim Thaçi, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, un juicio que se está celebrando bajo el derecho kosovar en La Haya, precisamente para proteger a los testigos, garantizar la independencia judicial y la integridad de pruebas esenciales para el proceso. EFE

ir/ahg/psh