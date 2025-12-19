Tribunal de paz colombiano condena a 20 años de prisión a excoronel por ‘falsos positivos’

Bogotá, 19 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate en el norte del país.

En la sentencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió «condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad».

Esta es la primera vez que la JEP impone una condena de este tipo a un mando del Ejército. La sentencia, de 1.149 páginas, se dictó porque Mejía no aceptó su responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Artillería La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconocen los hechos. EFE

