Tribunal de Perú evaluará apelación del expresidente Vizcarra contra su prisión preventiva

3 minutos

Lima, 22 ago (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Perú evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) contra la prisión preventiva por cinco meses dictada en su contra la semana pasada, a raíz del juicio por presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), de acuerdo con una resolución judicial difundida este viernes en Lima.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la resolución que le impuso prisión preventiva por cinco meses y elevó el caso al Tribunal de Apelaciones, informó la Corte Superior Nacional en su cuenta de la red social X.

La defensa de Vizcarra citó varios errores de forma y fondo en la solicitud de prisión preventiva dictada contra el exmandatario, entre los cuales mencionó que se haya argumentado que no tiene arraigo familiar, pues tiene esposa y un hijo menor de edad que cursa estudios escolares.

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, también rechazó que se afirme que no tiene arraigo laboral, pues su cliente presentó el contrato con una empresa, a pesar de que es administrada por su esposa, y otro vínculo de asesoramiento con el partido Perú Primero, fundado por Vizcarra con miras a las elecciones generales del próximo año.

Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo el pasado día 14 en cumplimiento con la orden de prisión mencionada, luego de la apertura del juicio oral en su contra por los presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014) y que está próximo a la lectura de la sentencia, en la que afronta un pedido de quince años de cárcel por el presunto delito de cohecho.

Sin embargo, el miércoles pasado, la autoridad penitenciaria anunció que volvería a realizar el proceso de clasificación para Vizcarra, al haber detectado errores en la decisión de recluirlo en Barbadillo, donde están internos los también expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

La justicia anunció este viernes, en un hecho sin precedentes para expresidentes de Perú, que Vizcarra pasará ahora a estar recluido en una prisión común, la de Ancón II, si bien aseveró que le tocaría ir supuestamente a la cárcel de Lurigancho, una de las más grandes y pobladas de Latinoamérica, sin detallar las razones para haber tomado esta decisión inédita.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) explicó, en un comunicado, que la primera clasificación hecha a Vizcarra, el pasado 14 de agosto, incumplió supuestamente disposiciones normativas propias de la institución e indicó que la Junta Técnica hará una nueva clasificación.

Además, la autoridad penitenciaria rechazó tajantemente que la presidenta peruana, Dina Boluarte, o alguna institución pública o privada tenga «algún tipo de injerencia» en este caso.

Tras su reclusión, Vizcarra afirmó, en un vídeo previamente grabado, que «hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial».

El exmandatario recordó que fue destituido en 2020 de la Presidencia por el Parlamento y, en los últimos años, precisamente el Congreso lo ha inhabilitado tres veces y lo ha «sacado» del partido Perú Primero que él mismo fundó y con el que lideraba las encuestas de intención de voto para los comicios presidenciales del 2026. EFE

mmr/fgg/jrg