Tribunal de Perú ordena la excarcelación del expresidente Vizcarra en juicio por sobornos

3 minutos

Lima, 3 sep (EFE).- Un tribunal de Perú ordenó este miércoles la excarcelación del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) al revocar la prisión preventiva dictada para asegurar su presencia en el juicio donde está acusado de haber presuntamente recibido millonarios sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua, antes de asumir la presidencia de Perú.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones revocó la prisión preventiva por cinco meses que se dictó el 13 de agosto contra Vizcarra, a raíz de la cual estaba recluido en Barbadillo, la prisión de Perú para expresidentes, junto a otros exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

El pasado viernes, Vizcarra dijo en una de las audiencias del juicio: «Yo no me voy a fugar, ni me voy a asilar, ni autoeliminar» al hacer referencia a otros expresidentes que han buscado asilarse en otros países o incluso suicidarse para no enfrentar a la Justicia, como el caso de Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

Vizcarra fue inicialmente recluido en Barbadillo y posteriormente llevado a una prisión común, en un hecho inédito en Perú para un expresidente encarcelado, lo que llevó a declararse como «perseguido político» y víctima de abusos antes de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte diera marcha atrás y lo retornase a la cárcel de ex jefes de Estado.

El exmandatario enfrentará en libertad el juicio por el delito de cohecho pasivo propio por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión por supuestamente haber recibido 2,4 millones de soles (581.000 euros) en sobornos para adjudicar las obras Lomas de Ilo y la ampliación de un hospital en Moquegua cuando fue su máxima autoridad regional entre 2011 y 2014.

Durante la audiencia de apelación contra la prisión preventiva, Vizcarra criticó que el juez de primera instancia lo enviase a cárcel preventiva al considerar que no contaba con arraigo familiar ni laboral en Perú, lo que facilitaba la posibilidad de una eventual fuga.

«Tengo cuatro hijos mayores de edad. Los dos primeros son independientes. El tercero tiene 25 años, y el cuarto, 20 años, y los dos están en la universidad. Dependen del trabajo mío y de mi esposa. Es un núcleo familiar. Viven bajo mi patria protestad», explicó Vizcarra.

Sin embargo, el fiscal Rafael Vela aseguró que Vizcarra no tiene ninguna medida de arraigo laboral y familiar.

Vizcarra también argumentó que, tras haber sido destituido como presidente por el Congreso en noviembre de 2020, «no tenía ningún trabajo», pero ahora aseguró contar con dos trabajos, uno de ellos como integrante de su propio partido político Perú Primero, con el que busca ser candidato presidencial.

El exmandatario se encuentra entre las primeras opciones en intención de voto para los comicios presidenciales de 2026 según varias encuestas, pese a contar con tres inhabilitaciones en su contra impuestas por el Congreso que Vizcarra busca revertir en el sistema interamericano de derechos humanos. EFE

