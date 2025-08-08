Tribunal de Sudáfrica autoriza a Zambia a repatriar el cuerpo del expresidente Edgar Lungu

3 minutos

Nairobi, 8 ago (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica autorizó este viernes al Gobierno de Zambia a repatriar el cuerpo del expresidente Edgar Lungu (2015-2021) para su entierro en el país, pese a la oposición de su familia.

“El difunto presidente era ciudadano zambiano con domicilio en Zambia, y la cuestión de un funeral de Estado para un ex jefe de Estado estaba íntimamente ligada al derecho público y las políticas públicas de Zambia”, dijo el juez Aubrey Ledwaba, del Tribunal Superior de Gauteng, en Pretoria.

Durante la audiencia, el magistrado afirmó que los deseos personales de un expresidente o de su familia no pueden prevalecer sobre el derecho del Estado a rendir honores oficiales a un líder nacional.

“Un funeral de Estado es un asunto de interés público y protocolo para una persona de importancia nacional, de modo que incluso si un presidente difunto hubiera expresado su deseo de no recibir un funeral de Estado, dicho deseo es anulado sobre el interés público”, indicó.

En la lectura del fallo, Ledwaba ordenó que el Gobierno zambiano podrá trasladar el cuerpo para enterrarlo en el cementerio presidencial de Embassy Park y autorizó a dos familiares y al médico del expresidente a acompañar el féretro durante la repatriación.

La decisión se produce después de que el 25 de junio el tribunal suspendiera el entierro en Sudáfrica a petición del fiscal general de Zambia, debido a un desacuerdo con la familia.

Lungu murió el 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano e iba a ser enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, en Johannesburgo, un acto que desafiaba la directiva del presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, de repatriar los restos.

Según explicó el mandatario en un vídeo dirigido a la nación, el 15 de junio ambas partes alcanzaron un acuerdo para repatriar el cuerpo y desarrollar un programa de duelo nacional que culminaría con un «entierro digno» el 23 de junio.

El Gobierno decidió extender el luto nacional durante nueve días más, tras haber sido declarado inicialmente entre el 8 y el 14 de junio.

Sin embargo, según el mandatario, cuando se iniciaban los preparativos para el traslado, “el cuerpo no fue puesto a disposición de la familia para su repatriación”.

Edgar Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando fue derrotado en las elecciones por Hichilema.

Su fallecimiento se produjo pocos meses después de que el Tribunal Constitucional de Zambia dictaminara, en diciembre de 2023, que no podía volver a postularse a la Presidencia, tras haber anunciado su intención de regresar a la vida política. EFE

