Tribunal declara culpables a cuatro exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en Guatemala
Ciudad de Guatemala, 12 ago (EFE).- Un tribunal guatemalteco declaró este martes culpables a cuatro exfuncionarios por el delito de homicidio culposo por la muerte en 2017 de 41 niñas en un hogar estatal, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula.
El veredicto fue dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tras un proceso judicial que duró más de ocho años, con penas de cárcel de entre seis y ocho años para los acusados. EFE
