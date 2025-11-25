Tribunal desestima demanda contra México por presunta expropiación de terrenos en Jalisco

3 minutos

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) mexicana aseguró este lunes que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, desestimó la demanda de Access Business Group por 2.700 millones de dólares contra México por presunta expropiación de terrenos en Jalisco por carecer de jurisdicción.

«El 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral determinó por mayoría y a favor de México carecer de jurisdicción para conocer la controversia, desestimando el arbitraje en su totalidad», dijo la secretaría en un comunicado.

La SE explicó que «representó con éxito al Estado mexicano» en el arbitraje iniciado por Access Business Group, empresa que en abril de 2023 presentó una reclamación conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante el CIADI.

Explicó que Access afirmó que en 1992 y 1994, a través de la filial Nutrilite, adquirió unos terrenos que conforman un predio conocido como ‘El Petacal’, ubicado en el estado de Jalisco, oeste de México.

«La reclamación de Access se basó en la supuesta expropiación de tales predios alegando que en julio de 2022 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los entregó a un ejido» (una forma de propiedad y una entidad colectiva que posee tierras y otros bienes para su explotación comunal).

En esencia, señaló la SE, «el Tribunal concluyó no tener jurisdicción» porque las medidas impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, «por lo que no podían alegarse como violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes».

En palabras del Tribunal, «nada en el texto del Anexo 14-C indica que los Estados contratantes hayan extendido la aplicación de las disposiciones sustantivas de la Sección A del Capítulo 11 más allá de la terminación del TLCAN».

Además, apuntó que el Tribunal ordenó a la empresa demandante pagar en favor de México, aproximadamente, 1,3 millones de dólares por concepto de gastos y costos del arbitraje.

«El resultado de este arbitraje constituye un logro relevante para el Estado mexicano, un precedente importante en materia de arbitraje de inversión, y deja en claro la improcedencia de una reclamación multimillonaria», expuso Economía, dependencia a cargo del secretario Marcelo Ebrard.

La SE explicó que «el laudo se encuentra actualmente en el proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de ser protegida» y que una vez que concluya este proceso, el laudo será publicado en el sitio web del CIADI, en el cual se encuentra disponible más información sobre este arbitraje.

En el texto se indicó que México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose, y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, y que durante el procedimiento, la Secretaría de Economía contó con el apoyo institucional de la Sedatu. EFE

jmrg/mjc/rrt