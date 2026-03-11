Tribunal dominicano condena a 10 años de cárcel a una argentina por narcotráfico

3 minutos

Santo Domingo, 11 mar (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana condenó a 10 años de cárcel a una mujer argentina tras ser hallada culpable de traficar 4,33 kilos de cocaína, un caso por el que también fue sentenciado un dominicano a una pena similar, informaron este miércoles las autoridades dominicanas.

La mujer, de 31 años, fue arrestada en julio de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este) por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando intentó sacar del país ocho paquetes de cocaína, con un peso de 4,33 kilos, camuflados en cajas de chocolate, los cuales fueron encontrados dentro de una bolsa en su maleta.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, un día después fue arrestado un dominicano que trabajaba en el aeropuerto como operador de jardinería y quien, según la acusación, entregó la bolsa con la cocaína a la joven en la terminal aeroportuaria, luego de ésta haber pasado los controles de seguridad y momentos antes de que se ejecutara su arresto.

El hombre fue captado por las cámaras de seguridad cuando entró desde el área del parqueo con la bolsa y también cuando ambos salían del ascensor y se dirigían al lugar donde se realizó la entrega.

Además de la pena de cárcel, se ordenó el decomiso de varios objetos que les fueron incautados en el proceso y el pago de una multa de 250.000 pesos (unos 4.000 dólares).

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana.

Este mes, un ciudadano francés fue arrestado también en el aeropuerto internacional de Punta Cana cuando intentaba viajar a París con cuatro paquetes de cocaína en su equipaje, camuflada entre prendas de vestir.

La Dirección Nacional de Control de Drogas afirmó, a finales del año pasado, que la República Dominicana afianzó durante 2025 su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras la incautación de 48,3 toneladas de distintas sustancias narcóticas, resultado de operativos nacionales y acciones coordinadas con países aliados.

Hace menos de una semana, informaron también de que habían confiscado en un puerto un cargamento de 700 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor cargado de uvas proveniente de Chile y con destino final en Reino Unido.

Además, en lo que va de año, las autoridades dominicanas han destruido al menos 6.000 kilogramos de drogas, en momentos en que EE.UU., desde agosto de 2025, ejecuta una operación de ataques contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país. EFE

mf/mt/cpy