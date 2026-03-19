Tribunal Electoral de Brasil frena un intento de la oposición para procesar a Lula

3 minutos

Río de Janeiro, 19 mar (EFE).- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó este jueves una petición con la que la oposición pretendía obtener pruebas para intentar abrir un proceso contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su presunto apoyo a la escuela de samba que lo homenajeó durante el carnaval.

La petición del opositor Partido Liberal (PL), la formación del ultraderechista Jair Bolsonaro, fue negada por el corregidor general del tribunal, magistrado Antônio Carlos Ferreira, según informó el órgano electoral en un comunicado.

Ferreira negó específicamente una petición de producción anticipada de pruebas, un mecanismo que el partido opositor pretendía usar para reunir información que pudiera sustentar una futura acción judicial electoral contra el mandatario.

El PL pretendía que el Tribunal le exigiera al Gobierno la entrega de todos los documentos relacionados a la financiación y el apoyo a las escuelas de samba en los últimos cinco años, con el argumento de que podrían justificar la apertura de un proceso contra Lula por supuesta campaña electoral anticipada o uso indebido de recursos públicos.

Según el PL, el desfile realizado este año en el sambódromo de Río de Janeiro por la escuela Académicos de Niterói, que tuvo como tema la trayectoria política de Lula, habría incluido elementos de promoción electoral a pocos meses de las presidenciales de octubre próximo.

La formación opositora alegaba igualmente que el posible uso de recursos públicos para financiar el desfile puede constituir el delito de abuso económico de una autoridad y justificar la inhabilitación de la candidatura de Lula a la reelección.

En su decisión, el corregidor afirmó que gran parte de los datos solicitados por la formación, como contratos administrativos y transferencias presupuestarias, son informaciones de carácter público que pueden obtenerse por otros medios, sin necesidad de intervención judicial.

Dijo igualmente que el procedimiento solicitado no puede utilizarse como una forma de búsqueda indiscriminada de información para evaluar si existe o no una irregularidad, ya que la ley exige demostrar previamente la necesidad y utilidad de la medida.

Con la decisión, el TSE no analizó el fondo de las acusaciones ni determinó si hubo irregularidades, sino que se limitó a concluir que no se cumplen los requisitos legales para autorizar la recolección anticipada de pruebas.

La polémica surgió tras el desfile de Carnaval realizado en febrero en el que la escuela Académicos de Niterói homenajeó a Lula y relató su carrera política, lo que motivó protestas de la oposición, que considera que la presentación pudo tener carácter electoral.

Según los últimos sondeos electorales, los candidatos con más opciones de avanzar a la segunda vuelta de las presidenciales son Lula, que aspira a la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. EFE

cm/mp/jrh