Tribunal electoral de Ecuador ratifica suspensión contra alcalde por violencia de género

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Quito, 9 jun (EFE).- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este martes la sentencia que suspende por seis meses los derechos políticos del alcalde de la ciudad andina de Cuenca, Cristian Zamora, por violencia política de género, de manera que no podrá participar en las elecciones locales del próximo mes de noviembre.

El caso nació a raíz de una denuncia por violencia política de género interpuesta por la concejala Diana González, quien lo acusó de referirse a ella con «calificativos muy despectivos» por la fiscalización que estaba realizando.

La decisión del tribunal se produjo después de analizar la apelación presentada por la defensa de Zamora, que fue rechazada, con lo que quedó ratificada la suspensión de sus derechos políticos.

La primera resolución en primera instancia se conoció el pasado 29 de mayo.

Tras conocer la decisión del tribunal, Zamora compartió un video en redes sociales donde negó que se tratara de un caso de violencia política de género y atribuyó la decisión a una maniobra electoral para impedirle competir en los comicios.

«Esto no es un tema de violencia, esto fue un tema meramente electoral», afirmó el alcalde, quien también sostuvo que, si hubiera podido presentarse, habría «barrido en las urnas».

«Se ha cometido una inmensa injusticia contra mi persona y contra Cuenca, en su libertad de poder elegir a sus autoridades», agregó Zamora, quien dijo aceptar la decisión «en paz» y junto a su familia, aunque aseguró no compartirla.

El alcalde señaló además que seguirá trabajando «hasta el último día» de su mandato y afirmó que, al término de su administración, dejará «la vara muy alta».

«Esa siempre ha sido la idea, hacer mucho más que antes», indicó Zamora, quien anticipó que en los próximos días analizará desde su espacio político a qué candidato apoyará para dar continuidad, según dijo, al «cambio positivo» generado en la ciudad.

Por su parte, la concejala González declaró a medios locales que todavía no había sido notificada de la decisión del tribunal de forma oficial, pero que la ratificación sería una reivindicación para las mujeres que se dedican a la política.

«Esta es una ganancia de la democracia, no podemos seguir siendo amedrentadas por nuestro rol», expresó. EFE

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