The Swiss voice in the world since 1935

Tribunal electoral de México resuelve más de 5.500 impugnaciones de la elección judicial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó este jueves de revisar las más de 5.500 inconformidades e impugnaciones a la inédita elección judicial de junio de 2025

Con esto, se cierra la etapa jurisdiccional de impugnaciones y se dejan firmes los resultados para la integración de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales de circuito y juzgados de distrito.

La magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que con esta sesión “se concluye la resolución de los asuntos relacionados con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025”.

Recordó que por primera vez en la historia del país “se llevó a cabo un proceso electoral para elegir a personas juzgadoras a nivel federal y local”.

En total, participaron más de 3.400 candidatas y candidatos para 881 cargos, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, 17 magistraturas del Tribunal Electoral, cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 de Tribunales Colegiados de Circuito y 386 de juzgados de distrito.

Soto subrayó que en total, y a lo largo de todas las sesiones de resolución que tuvo el Tribunal Electoral de este proceso electoral se resolvieron 5.561 asuntos, de los cuales 975 correspondieron a la etapa de resultados, lo que permitió a los inconformes acudir al tribunal y obtener una respuesta.

Durante las discusiones, los magistrados analizaron casos de inelegibilidad, nulidad de casillas, supuesta distribución de propaganda prohibida y paridad de género en la asignación de cargos.

En algunos expedientes se anularon casillas específicas, pero sin alterar la validez general de las elecciones.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña reconoció la complejidad del proceso y detalló que «este caso reunió un total de 22.800 casillas en análisis en una circunscripción muy compleja y las demandas tenían más de 7.000 páginas.

Finalmente, Soto destacó que “hoy queda la última etapa, que se trata de la toma de protesta de las personas electas, lo que sucederá este primero de septiembre”. EFE

jsm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR