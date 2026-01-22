Tribunal Europeo dictamina que los servicios de limpieza pueden estar exentos de IVA

2 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que los servicios de limpieza en centros educativos y sanitarios pueden estar exentos de IVA, aunque subcontraten parte del trabajo, al contrario de lo que estipula la normativa española.

La Administración Tributaria de España concluyó en 2013 y 2017 que una agrupación de interés económico de prestación de servicio de limpieza en hospitales (Agrupació de Neteja Sanitària) y una sociedad cooperativa de prestación de servicios de limpieza en centros educativos (Educat Serveis Auxiliars) no estaban exentas del IVA tal y como prevé la ley española para ciertas actividades, como la educación y la sanidad, al no estar vinculados directa y exclusivamente a la actividad exenta y, además, por haber recurrido a una empresa externa para parte de los servicios.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña derivó al TJUE si la normativa nacional se ajustaba al derecho europeo en estos dos casos.

La abogada general Juliane Kokot dijo este jueves que la normativa europea «no exige un vínculo directo con una concreta operación exenta del miembro. Basta con que la prestación de la agrupación sea necesaria para las actividades exentas privilegiadas del miembro».

La abogada añadió que «los servicios prestados por la agrupación no tienen por qué ser indispensables para la actividad exenta, ni siquiera para las operaciones exentas», y observó que los servicios de limpieza «son más que habituales y necesarios en el sector de la asistencia médica, así como en el de la enseñanza».

Finalmente, el TJUE también concluyó que «la exención de estos servicios no provoca, en principio, distorsiones de la competencia si se trata de servicios que se prestan normalmente en el marco de la actividad exenta y que una empresa de mayor tamaño, en caso de duda, prestaría ella misma». EFE

par/ahg/lab