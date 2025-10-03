The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
Tribunal finlandés dice que no tiene jurisdicción para condenar a oficiales del Eagle S

Helsinki, 3 oct (EFE).- El Tribunal de Distrito de Helsinki dictaminó este viernes que no tiene jurisdicción para dictar sentencia contra los tres oficiales del petrolero Eagle S, sospechosos de la rotura de cinco cables submarinos en el mar Báltico en diciembre pasado.

El tribunal señaló en su dictamen que «ha desestimado los cargos y las reclamaciones por daños y perjuicios relacionadas sin examinar el fondo del asunto relativo al Eagle S , ya que el derecho penal finlandés no era aplicable al caso».

Además, el tribunal falló que el Estado finlandés deberá pagar los costes legales de los acusados -el capitán y los dos primeros oficiales de petrolero-, que ascienden a unos 195.000 euros. EFE

