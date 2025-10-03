Tribunal finlandés dice que no tiene jurisdicción para condenar a oficiales del Eagle S

Helsinki, 3 oct (EFE).- El Tribunal de Distrito de Helsinki dictaminó este viernes que no tiene jurisdicción para dictar sentencia contra los tres oficiales del petrolero Eagle S, sospechosos de la rotura de cinco cables submarinos en el mar Báltico en diciembre pasado.

El tribunal señaló en su dictamen que «ha desestimado los cargos y las reclamaciones por daños y perjuicios relacionadas sin examinar el fondo del asunto relativo al Eagle S , ya que el derecho penal finlandés no era aplicable al caso».

Además, el tribunal falló que el Estado finlandés deberá pagar los costes legales de los acusados -el capitán y los dos primeros oficiales de petrolero-, que ascienden a unos 195.000 euros.

Durante el proceso judicial, uno de los primeros contra los autores de presuntos sabojates contra infraestructuras críticas europeas, la Fiscalía finlandesa había pedido una pena de al menos dos años y medio de cárcel para los tres oficiales como responsables de la rotura de cinco cables submarinos con el ancla del buque.

Los imputados eran el capitán del petrolero, Davit Vadatchkoria, el primer oficial, Robert Egizaryan -ambos de nacionalidad georgiana-, y el segundo oficial, el ciudadano indio Santosh Kumar Chaurasia.

La Fiscalía no pudo probar durante el juicio que se tratara de un acto premeditado, pero alegó que los oficiales actuaron con negligencia, ya que eran conscientes del mal estado del buque y no se percataron de que el ancla se soltó y fue arrastrada por el fondo marino a lo largo de muchas millas.

No obstante, el tribunal concluyó que la caída del ancla se debió a un fallo del mecanismo de sujeción, por lo que el incidente debe clasificarse como un accidente de navegación de acuerdo al derecho marítimo.

Además, los jueces consideraron que el incidente no tuvo las consecuencias para el suministro energético o las telecomunicaciones de Finlandia que se requieren para satisfacer la definición legal de delito de sabotaje o daños agravados.

El suceso ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando el Eagle S, con 24 tripulantes y bandera de las Islas Cook, seccionó con su ancla el cable submarino de alta tensión Estlink 2 entre Finlandia y Estonia y cuatro cables de telecomunicaciones cuando transportaba combustible procedente del puerto ruso de Ust-Luga, próximo a San Petersburgo.

Pocas horas después, la Guardia Fronteriza finlandesa abordó el buque y lo escoltó hasta aguas territoriales del país nórdico, donde permaneció retenido por orden judicial junto al puerto de Porvoo (a unos 50 kilómetros al este de Helsinki) hasta que fue autorizado a zarpar el 2 de marzo.

El incidente inutilizó durante seis meses uno de los dos cables eléctricos que conectan Finlandia y Estonia y causó a las compañías propietarias de las infraestructuras un perjuicio de al menos 60 millones de euros sólo en gastos de reparación.

Las autoridades finlandesas sospechan que el Eagle S forma parte de la llamada ‘flota fantasma’ rusa, compuesta por buques utilizados por Moscú para eludir las sanciones occidentales contra sus exportaciones de petróleo por la invasión de Ucrania.

Tanto Finlandia como otros países europeos creen que el Kremlin puede estar detrás de este y otros incidentes similares ocurridos en el mar Báltico en los últimos dos años, en los que resultaron dañadas varias infraestructuras submarinas, como el gasoducto Balticconnector entre Finlandia y Estonia. EFE

