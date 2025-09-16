Tribunal frena intento de Trump de destituir a Cook antes de voto sobre tasas de interés

Washington, 15 sep (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes un intento de último minuto del presidente Donald Trump para destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, lo que le permitirá votar esta semana en la reunión sobre tasas de interés.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó el fallo de un juez de primera instancia que había bloqueado temporalmente el despido mientras se resolvía la disputa legal. Los magistrados desestimaron la solicitud de emergencia de Trump para revertir esa medida.

Se trata de la segunda derrota judicial del presidente en su esfuerzo por reconfigurar la Reserva Federal con aliados políticos. Trump había alegado que Cook cometió fraude hipotecario, aunque la funcionaria no enfrenta cargos penales.

Cook, que presentó una demanda contra el despido, sostiene que la destitución violaría el estatuto de la Reserva Federal, que establece protecciones legales para los gobernadores del banco central.

En paralelo, el Senado confirmó este lunes a Stephen Miran, principal asesor económico de Trump y exfuncionario del Tesoro, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, tras una ajustada votación de 48 a 47. EFE

