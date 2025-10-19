Tribunal israelí cancela audiencias del juicio de Netanyahu por compromisos diplomáticos

2 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció este domingo la cancelación de las audiencias del juicio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, previstas para mañana y pasado mañana, tras la solicitud del mandatario de acortar su testimonio a una hora y media «debido a reuniones diplomáticas urgentes».

El tribunal precisó que, «en vista de lo expuesto en la solicitud y tras la presentación de detalles adicionales sobre dichas reuniones, así como por motivos personales de uno de los miembros del panel, se cancelan las audiencias previstas para los días 20 y 21 de octubre».

El abogado de Netanyahu argumentó que la petición se debía a reuniones diplomáticas urgentes y a la visita a Israel del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien, según recogen los medios israelíes, acudirá al país este martes acompañado por el enviado especial estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Según la solicitud, el contenido de las reuniones se presentaría al tribunal en sobres cerrados por motivos de seguridad y sensibilidad.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

El mandatario ya pidió el miércoles pasado a los jueces, mientras se celebraba una nueva audiencia en su juicio por corrupción, que finalizara antes de lo previsto por estar resfriado y tener tos.

No fue la primera vez que Netanyahu pidió aplazar audiencias desde que comenzó el juicio en diciembre de 2024. En la mayoría de las ocasiones, se había acogido a la ofensiva de sus tropas en Gaza para justificar sus ausencias.

La petición coincide con varios ataques aéreos lanzados este domingo por el Ejército israelí, en los que mató a al menos una veintena de personas en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo. EFE

jer/fpa