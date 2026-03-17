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Tribunal italiano ordena un desembarco de menores rescatados en el Mediterráneo, según ONG

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Roma, 17 mar (EFE).- El Tribunal de Menores de Palermo (Sicilia) ordenó este martes el desembarco inmediato de los menores a bordo del barco humanitario Sea-Watch 5 en la isla, tras un recurso de urgencia presentado por la ONG alemana ante la situación médica y meteorológica que atraviesa la embarcación en alta mar.

El buque rescató el pasado domingo a 93 personas en el Mediterráneo Central, entre ellas mujeres embarazadas, niños y menores no acompañados, explicó la ONG en su cuenta de la red social X.

Aunque la Guardia Costera evacuó inicialmente a nueve personas, incluido un niño de dos años en estado crítico, otros 84 migrantes permanecieron a bordo.

Las autoridades italianas habían ordenado al buque dirigirse al puerto de Marina di Carrara (norte), situado a más de 1.100 kilómetros del lugar del rescate, lo que suponía cuatro días adicionales de navegación con olas de entre dos y tres metros.

Sea Watch criticó la orden del Gobierno de Giorgia Meloni y pidió al tribunal siciliano permiso para desembarcar a los menores y las familias ante las críticas condiciones meteorológicas con olas de entre dos y tres metros por el temporal que azota el sur de Italia.

«Cruzar el Estrecho de Sicilia hacia el puerto asignado de Marina di Carrara, que supone un viaje de 4 días hacia el norte de Italia, es actualmente imposible», insistió la ONG.

La decisión del tribunal siciliano supone un nuevo revés a la aplicación del denominado «decreto Piantedosi», en vigor desde febrero de 2023.

Esta norma, impulsada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, permite a las autoridades asignar puertos lejanos para el desembarco y obliga a los buques a solicitar puerto inmediatamente después de cada rescate, bajo amenaza de multas de hasta 50.000 euros y la inmovilización de la nave.

El fallo judicial se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y la magistratura, a la que Meloni acusa de «obstaculizar sistemáticamente» sus políticas contra la inmigración irregular, y a cinco días del referéndum constitucional sobre la reforma de la Justicia.

Mientras el Ejecutivo defiende que la reforma modernizará y hará más equilibrado el sistema judicial, la oposición y la mayoría de la magistratura alertan de que puede debilitar la independencia judicial. EFE

csv/sam/mra

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