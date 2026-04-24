Tribunal japonés ordena a Zoom pagar 1 millón de dólares a una empresa con el mismo nombre

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Tokio, 24 abr (EFE).- Un tribunal japonés ordenó este viernes a la firma estadounidense de videoconferencias Zoom pagar 160 millones de yenes (unos 860.000 euros/un millón de dólares) a la firma nipona Zoom, especializada en equipos de audio, por violar su marca registrada.

El tribunal de distrito de Tokio falló parcialmente a favor de la empresa japonesa, aunque no ordenó al gigante de las videoconferencias dejar de utilizar su logotipo, como pedía el Zoom japonés, recoge la cadena de televisión pública NHK.

La empresa nipona, fundada en 1983 y que registró su logo en 2006, había demandado al Zoom estadounidense en 2021 por violación de marca registrada, argumentando que ambos logotipos se parecían, lo que había generado confusiones.

Según la compañía japonesa, las similitudes habían hecho que las noticias relacionadas con el Zoom estadounidense provocasen fluctuaciones en el precio de las acciones del Zoom nipón, afectando a sus inversores.

Además, la firma se había visto inundada de solicitudes relacionadas con servicios de teleconferencias, cuando se dedica a diseñar y producir dispositivos de grabación, recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo. EFE

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