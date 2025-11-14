Tribunal noruego rechaza detener la venta de libro sobre el hijo de princesa Mette-Marit

Copenhague, 14 nov (EFE).- Un juzgado de Oslo rechazó este viernes detener la venta de un libro sobre Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega que está acusado de cuatro casos de violación y varios de maltrato en sus relaciones.

Høiby, de 28 años y fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, había solicitado una orden preliminar para secuestrar el libro asegurando que contenía varias mentiras y atentaba contra su honor, y reclamaba además una indemnización.

«No se ha demostrado que su honor, renombre y vida privada se hayan visto afectados de forma injustificada en tal grado que justifique una orden para detener la distribución del libro», consta en el fallo, según el canal noruego TV2.

«Rayas blancas, ovejas negras» fue publicado hace varias semanas por la editorial Aschehoug como «un reportaje sobre la cocaína, las bandas y el hijo de la princesa», cuya imagen aparece en la portada.

Una de las cuestiones más polémicas es que afirma que Høiby fue visto vendiendo cocaína en las calles de Oslo, citando fuentes policiales anónimas, aunque tanto la Policía como los abogados del joven lo han negado.

La editorial aseguró que había informado de su proyecto a Høiby hace casi un año y que se le dio la oportunidad de participar y de leer las partes que lo mencionan, pero que éste rechazó la oferta.

«Es un fallo detallado en el que destaca la defensa de la libertad de expresión», declaró a TV2, el abogado de la editorial, Jørgen Vangsnes.

En declaraciones a la agencia noruega NTB, el abogado de Høiby, Elias Christensen, señaló su desacuerdo con la sentencia, que ahora leerán en profundidad antes de decidir si se presenta un recurso.

El fallo, por el que se condena a Høiby a pagar las costas judiciales (de unos 50.000 euros), se produce días después de la publicación de otro libro sobre el joven, «Fuera de control».

Høiby fue imputado a finales de junio de 32 delitos, entre los que figuran también actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y filmación de los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

El acusado solo reconoce delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones.

El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto del año pasado fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.

Høiby admitió pocos días después de su primera detención parte de las acusaciones y reconoció tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

El joven no tiene compromisos oficiales con la Casa Real noruega, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.

El juicio contra Høiby, que se arriesga a una pena máxima de diez años de cárcel, comenzará el próximo 3 de febrero. EFE

