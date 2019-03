Esta cantidad no tiene precedentes en Francia y la PNF ha indicado que está justificada en un momento en que la evasión fiscal y el blanqueo de capitales se han convertido en “un fenómeno masivo” con “métodos industriales”.

El caso se refiere a miles de ciudadanos franceses que trasladaron fondos a cuentas suizas no declaradas para evadir impuestos. El tribunal encontró pruebas de que el UBS prestaba servicios para ocultar esos fondos. La unidad nacional de delitos financieros de Francia estima que alrededor de 10 000 millones de euros no fueron declarados a las autoridades fiscales francesas.

El banco dice que el fallo “aplica efectivamente la ley francesa en Suiza” porque, en opinión del UBS, el tribunal no oyó ninguna prueba de que se hubieran cometido delitos en Francia.

En un comunicado, el banco suizo manifestó su total desacuerdo con el veredicto y anunció que apelará el veredicto. “La condena no está respaldada por ninguna prueba concreta, sino que se basa en las acusaciones infundadas de antiguos empleados que ni siquiera fueron escuchados en el juicio”, señala el UBS en un comunicado.

UBS to appeal record €3.7 billion French tax fraud fine

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Multa récord por 3 700 millones de euros a UBS 20 de febrero de 2019 - 15:15 Un tribunal francés declaró este miércoles al banco suizo UBS culpable de captación ilícita y blanqueo de dinero procedente del fraude fiscal, y le impuso una cuantiosa multa de 3 700 millones de euros (4 200 millones de francos). El banco fue condenado por ayudar ilegalmente a clientes franceses a evadir al fisco de su país. UBS, su filial francesa y tres de sus antiguos ejecutivos también fueron condenados a pagar una indemnización por daños y perjuicios de 800 000 euros. En un comunicado, el banco suizo manifestó su total desacuerdo con el veredicto y anunció que apelará el veredicto. “La condena no está respaldada por ninguna prueba concreta, sino que se basa en las acusaciones infundadas de antiguos empleados que ni siquiera fueron escuchados en el juicio”, señala el UBS en un comunicado. El banco dice que el fallo “aplica efectivamente la ley francesa en Suiza” porque, en opinión del UBS, el tribunal no oyó ninguna prueba de que se hubieran cometido delitos en Francia. El caso se refiere a miles de ciudadanos franceses que trasladaron fondos a cuentas suizas no declaradas para evadir impuestos. El tribunal encontró pruebas de que el UBS prestaba servicios para ocultar esos fondos. La unidad nacional de delitos financieros de Francia estima que alrededor de 10 000 millones de euros no fueron declarados a las autoridades fiscales francesas. En noviembre, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), encargada de la persecución de delitos financieros graves y complejos, pidió la aplicación de una multa de 3 700 millones de euros al UBS para castigar un “sistema” de fraude de “escala excepcional” entre 2004 y 2012. Esta cantidad no tiene precedentes en Francia y la PNF ha indicado que está justificada en un momento en que la evasión fiscal y el blanqueo de capitales se han convertido en “un fenómeno masivo” con “métodos industriales”. Intentos fallidos de llegar a un acuerdo Hubo dos intentos fallidos de resolver el caso fiscal desde que se iniciaron las investigaciones hace ocho años. El primero naufragó en 2014 porque el UBS se negó a declararse culpable. En el segundo intento, hace dos años, el banco esperaba pagar multas sin admitir su culpabilidad, pero las discusiones se desplomaron sobre cuánto debía pagar. El UBS ha negado sistemáticamente haber cometido actos ilícitos, al tiempo que ha reconocido que ha abandonado ciertas prácticas a lo largo de los años. Nuevo enfoque de los delitos de cuello blanco Las autoridades de toda Europa han tomado medidas enérgicas contra la evasión fiscal y las prácticas bancarias sospechosas tras la crisis financiera mundial de 2008, lo que también llevó al colapso las prácticas de secreto bancario en Suiza. Francia introdujo hace dos años un procedimiento de solución al estilo estadounidense con el fin de ayudar a los fiscales financieros a asumir un papel más global. La Société Genérale SA negoció con la PNF el año pasado para pagar 250 millones de libras esterlinas y poner fin a un caso de soborno. HSBC Holdings Plc liquidó una investigación fiscal en 2017 por 300 millones de libras esterlinas, que fue la mayor multa penal de Francia. El UBS también fue el centro de la investigación de evasión fiscal masiva de los bancos suizos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El banco acordó pagar una multa de 780 millones de dólares en 2009, la primera de muchas de las sanciones impuestas a instituciones financieras suizas.