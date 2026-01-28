Tribunal peruano dicta que expresidente Vizcarra siga en prisión pese a problemas de salud

2 minutos

Lima, 27 ene (EFE).- La Tercera Sala Penal de la Corte Suprema de Perú rechazó este martes el pedido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) para suspender su condena de 14 años de cárcel, después de que su defensa pidiera que el exmandatario saliera de la cárcel por motivos de salud.

Vizcarra, que cumple desde noviembre de 2025 una pena de 14 años de prisión por sobornos cuando era gobernador regional, presentó la semana pasada una solicitud para que la sentencia quedara suspendida hasta que sea revisada en segunda instancia.

El abogado del exmandatario, recluido en Barbadillo, conocida como la cárcel para presidentes de Perú, ha sido operado dos veces por dolencias renales.

La resolución difundida en medios «declara infundada la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria impuesta al sentenciado Martín Vizcarra, quien fue sentenciado como autor del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, a 14 años de pena privativa de libertad».

El tribunal también ordenó al personal de Barbadillo que informe cada quince días de manera periódica sobre la condición y estado de salud del exmandatario, «con la finalidad de salvaguardar y atender adecuadamente las dolencias que viene padeciendo».

Este miércoles, Vizcarra, de 62 años, fue sometido a una operación por cálculos renales y este domingo volvió a pasar por el quirófano por el mismo motivo.

Un día después, afirmó, desde su cuenta en la red social X, que el Gobierno del presidente transitorio, José Jerí, quiere «destruirlo», tras quejarse por los problemas de salud que ha sufrido en prisión.

Contó que el pasado 3 de enero sufrió un cólico renal por una obstrucción y que recién «18 días después me trasladan a una clínica». «El riñón izquierdo lo perdí por la demora», aseguró el exmandatario.

Con una foto tomada por él mismo que muestra su tobillo esposado a la cama hospitalaria, Vizcarra se quejó de su situación. «Hoy me tienen enmarrocado (esposado), dificultando mi tratamiento», señaló.

«Es el Gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar», agregó el exmandatario.

Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión por haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado, para otorgar la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. EFE

pbc/fgg/sbb