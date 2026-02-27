Tribunal rebaja a 24 años de cárcel la condena a ex primer ministro tunecino

2 minutos

Argel, 27 feb (EFE).- El Tribunal de Apelación de Túnez rebajó de 34 a 24 años la pena de prisión impuesta al ex primer ministro Ali Larayedh por el envío de yihadistas a zonas de conflicto como Siria durante el auge del Estado Islámico en 2013 y 2014, un caso tildado de «político» por el partido del exgobernante Ennahda, informó este viernes la radio Mosaique.

La formación opositora islamista, Ennahda, de la que Larayedh es vicepresidente, considera que el caso forma parte de los procesos judiciales abiertos contra sus dirigentes por «motivaciones políticas» desde que el presidente Kais Said se arrogara plenos poderes en 2021.

Human Rights Watch (HRW) valoró la detención del dirigente islamista en 2022 como un intento de silenciar a los líderes del partido Ennahda y otros opositores ante la ausencia de «evidencias creíbles de delitos» de los procesos judiciales.

El partido político -cuyo líder y expresidente del Parlamento, Rached Ganuchi, también se encuentra en prisión- ha denunciado ser un «cabeza de turco» para Said, quien justificó la suspensión del Parlamento en 2021 por la «deriva» de la transición democrática y la necesidad de ser «rectificada».

Después de la revolución de 2011 que derrocó la dictadura Zine al Abidín Ben Ali, el país magrebí registró la salida de un alto número de radicales hacia zonas de conflicto como Siria, Irak y Libia para participar como combatientes, según algunas estimaciones entre 5.000 y 6.000.

La formación Ennahda ha asegurado que el antiguo dirigente «tomó medidas sin precedentes» durante su mandato designando a la organización salafista ‘Ansar al Sharia’ como organización terrorista y defendió la «honorabilidad» por «combatir el fenómeno del terrorismo».

Larayedh, que ocupó la cartera de Interior antes de la jefatura de Gobierno, ha defendido su inocencia ante los cargos que incluyen «formar un grupo terrorista, utilizar el territorio nacional para cometer actos terroristas contra un país extranjero y sus ciudadanos, además de contratar a personas con el objetivo de cometer crímenes terroristas al extranjero».

La sentencia implica penas de cárcel de entre tres y 24 años para un total de ocho acusados, una reducción con respecto a las emitidas en primera instancia en mayo de 2025 de entre 18 y 34 años. EFE

lfp/jlp