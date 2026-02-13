Tribunal reduce a 215 millones de dólares indemnización que Ecuador debe pagar a Chevron

Guayaquil (Ecuador), 12 feb (EFE).- Ecuador deberá pagar 215 millones de dólares de indemnización a la petrolera Chevron, luego de que un tribunal arbitral internacional redujera el monto fijado en noviembre por un caso que ganó la empresa estadounidense, informó este jueves la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado).

La Procuraduría señaló a inicios de diciembre que el tribunal había condenado a Ecuador a pagar 220 millones de dólares; sin embargo, la defensa del Estado presentó una solicitud de corrección del Laudo de Cuantificación de Daños, que fue emitido 17 de noviembre.

El tribunal arbitral acogió favorablemente dicha solicitud y dispuso la corrección, por lo que Ecuador deberá pagar 5,7 millones menos, informó la institución estatal en un comunicado.

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.

En 2011, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados y en 2018 la Corte Constitucional de Ecuador ratificó dicha sentencia.

Entonces Chevron apostó por llevar el caso a instancias internacionales, pues alegó que el fallo fue obtenido supuestamente «a través de fraude, sobornos y corrupción» y reclamó una indemnización de 3.350 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en ese mismo año, pero en diciembre pasado se conoció que la cifra finalmente había sido reducida a 220 millones.

La Procuraduría dijo este jueves que continúa preparándose para una nueva fase del arbitraje, relativa a la determinación de costas, que son los gastos derivados del proceso, como honorarios a abogados y peritos. EFE

