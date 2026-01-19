Tribunal ruso cierra por 90 días hospital materno en el que murieron 9 recién nacidos

Moscú, 19 ene (EFE).- Un tribunal ruso de la región siberiana de Kémerovo dictaminó hoy el cierre durante 90 días del hospital materno de la ciudad de Novokuznetsk en el que murieron 9 recién nacidos en las primeras semanas de este año.

«La corte dictaminó la sanción administrativa de cese de las actividades» del hospital materno «por un plazo de 90 días, con permiso de acceso a las instalaciones para reparaciones y trabajos para subsanar las irregularidades detectadas», señaló en Telegram el servicio de prensa de los tribunales de esta región.

Según las autoridades, un representante de Rospotrebnadzor, el regulador ruso para la defensa de los derechos de los consumidores, confirmó la existencia de irregularidades sanitarias y epidemiológicas en el hospital.

El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) de la región rusa de Kémerovo, en Siberia, incoó la semana pasada una causa penal por la muerte de nueve recién nacidos en un hospital materno de la ciudad de Novokuznetsk, y posteriormente detuvo a dos médicos de la institución sanitaria.

Según el medio digital Fontanka.ru, durante las primeras dos semanas del año, en el citado centro médico de Novokuznetsk murieron nueve recién nacidos, tres de ellos el mismo día, un hecho calificado de escandaloso por los medios y redes sociales rusas.

El hospital materno dejó de recibir nuevas pacientes, alegando una cuarentena por infecciones respiratorias agudas.

El departamento regional del CIR, junto a los reguladores rusos de protección al consumidor y la sanidad, Rospotrebnadzor y Roszdravnadzor, iniciaron una inspección del hospital para establecer cómo cumplía las normas sanitarias y epidemiológicas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, llamó a «tomar las medidas correspondientes para evitar que se repitan situaciones semejantes en el futuro y naturalmente establecer las causas de esta tragedia», que calificó de «una gran desgracia».

En la ciudad de Novokuznetsk, con una población de poco más de medio millón de personas, hasta ahora funcionbaan dos hospitales maternos.EFE

