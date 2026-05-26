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Tribunal ruso confisca bienes de exviceministro de Defensa por casi 77 millones dólares

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Moscú, 26 may (EFE).- Un tribunal de Moscú respaldó la demanda de la Fiscalía General contra el ex primer viceministro de Defensa ruso Ruslán Tsálikov, y ordenó la confiscación de los bienes inmuebles y otros activos por un valor total de 5.500 millones de rublos, unos 77 millones de dólares, informaron medios rusos.

Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, novosti’, estos activos incluyen locales y terrenos en el centro de Moscú y alrededores.

La demanda de la Fiscalía fue presentada ante el tribunal el 30 de abril. Además del propio Tsálikov, en la lista de los demandados figuran miembros de su familia y otros funcionarios del Ministerio de Defensa.

Según los investigadores rusos, el valor de los bienes enumerados en la demanda «supera con creces» los ingresos oficiales de la familia Tsálikov, y que, tras su nombramiento como viceministro de Defensa en 2012, el funcionario decidió usar su poder «en detrimento del Estado y con el fin de enriquecerse personalmente».

Tsálikov, quien estuvo en el cargo entre 2015 y 2024 en la cartera dirigida entonces por Serguéi Shoigú, fue detenido el pasado marzo «por la creación de una organización criminal, cuyos miembros malversaron fondos presupuestarios entre 2017 y 2024, así como por blanqueo de capitales y soborno».

Tsálikov, nacido entre 1956 en Osetia del Norte hizo carrera fuera del aparato militar, primero en Finanzas y luego en el Ministerio de Situaciones de Emergencias, al igual que Shoigú, quien fue cesado en 2024 y forma parte desde entonces del Consejo de Seguridad ruso.EFE

mos/cg

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