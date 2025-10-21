Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Uribe del delito de soborno

1 minuto

Bogotá, 21 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por la condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado, en un proceso que incluye además el delito de fraude procesal.

«No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal (…); por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal», dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo. EFE

ocm/joc/rf

(foto)(vídeo)