Tribunal Supremo de Cuba declara firme la cadena perpetua al exministro Gil por espionaje

1 minuto

La Habana, 23 ene (EFE).- El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba declaró este viernes firmes las dos sentencias condenatorias contra el exministro de Economía y ex vice primer ministro Alejandro Gil, incluida la cadena perpetua por espionaje, según pudo confirmar EFE.

La corte comunicó a las partes que no admitía las dos apelaciones que había presentado la defensa a sendas sentencias, la relativa al espionaje y la que agrupaba cerca de una decena de cargos por delitos de corrupción como malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos.

Gil fue cesado en febrero de 2024 y un mes después se anunció su detención y una investigación judicial tras detectarse «errores graves». En noviembre la Fiscalía General de la República lo acusó formalmente de once delitos, con el espionaje enmarcando el caso en una narrativa cualitativamente distinta. EFE

jpm/jrh