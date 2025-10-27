Tribunal tunecino suspende temporalmente una destacada ONG, la segunda en una semana

2 minutos

Túnez, 27 oct (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Túnez suspendió este lunes durante un mes las actividades del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), pocos días después de que se hiciera pública una decisión similar contra la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en francés).

Según la agencia oficial tunecina TAP, la suspensión se debe a una «violación» del decreto sobre asociaciones, que consiste en la presentación de solicitudes de constitución asociativa y la exigencia de documentos como «actas de reuniones y listas de miembros».

El portavoz del FTDES, Romdhane Ben Amor, calificó en sus redes sociales la decisión de «arbitraria» e «injusta», al asegurar que el FTDES siempre ha cumplido «con todos los procedimientos legales y administrativos», por lo que anunció que la medida será apelada.

«La serie de auditorías financieras y fiscales a las que nos sometemos desde abril de 2025 no es más que un nuevo episodio en el proceso de restricción de la sociedad civil independiente y un intento descarado de subyugar las voces libres», denunció Ben Amor.

Las autoridades tunecinas también suspendieron la semana pasada las actividades de la ATFD durante un mes, una decisión que suscitó varias reacciones por parte de la sociedad civil tunecina como la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato de Túnez, y la FDTES.

Además, la FTDES responsabilizó a las autoridades tunecinas del «deterioro del clima de libertades» y aseguró que se enfrenta a «la misma criminalización y estigmatización».

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia en el país magrebí. EFE

