Tribunal turco insiste en reemplazar al líder del partido opositor turco con su predecesor

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Estambul, 22 may (EFE).- Un tribunal de Ankara rechazó este viernes el recurso del partido socialdemócrata CHP para mantener a Özgür Özel al frente del principal partido de la oposición turca e insiste en devolver de forma provisional el liderazgo a su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, mientras el caso se decide en el Supremo.

Con esta decisión judicial, el CHP, que tiene 138 de los 600 escaños del Parlamento, queda en una situación confusa, ya que no queda claro quién ejerce el mando en esta formación política, la más antigua del país, que fue el partido más votado en las elecciones municipales de 2024, por delante del islamista AKP.

El que fue dirigente del partido desde 2010, Kemal Kiliçdaroglu, perdió el cargo en el congreso de 2023 contra el actual jefe, Özgür Özel, pero un año más tarde, un miembro del partido interpuso una denuncia por supuesta compra de votos a los delegados, pidiendo anular los resultados.

El CHP celebró primero un congreso extraordinario, que confirmó a Özel en el cargo, y en noviembre pasado uno ordinario, en el que volvió a salir elegido Özel con el casi total de los votos.

Ayer, sin embargo, un tribunal de Ankara anuló el congreso de 2023, señalando que con ello quedaban automáticamente sin efecto todos los posteriores, traspasando el cargo a Kiliçdaroglu como medida temporal.

El CHP recurrió esta medida temporal, pidiendo dejarla sin efecto, solicitud rechazada ahora por un tribunal superior de Ankara, y al mismo tiempo interpuso recurso ante el Tribunal Supremo para dilucidar el caso y ante la Autoridad Electoral, para que confirmara la validez de los resultados de los congresos posteriores.

Kiliçdaroglu, por su parte, firmó hoy la destitución de los tres abogados del partido que interpusieron estos recursos, informa el diario turco Cumhuriyet.

El jefe de prensa de Kiliçdaroglu, Atakan Sönmez, ha afirmado en una rueda de prensa transmitida por la cadena NTV que Kiliçdaroglu ya es de nuevo el jefe legal del partido y tomará decisiones.

En estos momentos, Özel y su equipo aún se hallan en la sede central del partido en Ankara y ha convocado una reunión de la directiva para mañana.EFE

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