Tribunal UE da la razón a la cordobesa Alvear frente a Freixenet en litigio por logotipo

1 minuto

Bruselas, 17 dic (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó hoy el recurso presentado por el grupo bodeguero Freixenet contra una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que había dado la razón a la empresa cordobesa Alvear en un litigio por el registro de una marca para vinos espumosos.

El TGUE estimó que existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas y confirmó que la EUIPO había apreciado correctamente tanto el uso efectivo de la marca anterior de Alvear como la similitud de los signos y la identidad de los productos, informó este jueves el servicio de prensa del TGUE.

El caso se remonta a mayo de 2022, cuando Freixenet solicitó el registro como marca de la Unión Europea de un logotipo para vinos espumosos al que se opuso meses después la sociedad cordobesa Alvear, alegando que riesgo de confusión con su marca denominativa española anterior «C.B.», registrada para vinos, espirituosos y licores.

La EUIPO estimó la oposición en febrero de 2024, Freixenet presentó un recurso y este fue desestimado en enero de 2025, pues la Oficina de Propiedad Intelectual consideró que había riesgo de confusión.

Freixenet llevó entonces el caso ante la justicia europea, donde el Tribunal General también ha desestimado los argumentos de grupo bodeguero catalán. EFE

jaf/mr