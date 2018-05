Wilson A. con su abogado (izq) aseguró que no buscaba venganza y que su caso tenía perfiles de racismo.

Policías suizos absueltos de "perfil" racista 18 de abril de 2018 - 11:35 Un tribunal de Zúrich absolvió a tres policías acusados ​​de abuso de poder y de poner en peligro la salud y la vida de un emigrante de origen africano. Un tribunal de distrito rechazó el miércoles un caso presentado por el hombre de 45 años, que había acusado a la policía de incurrir en racismo durante un incidente en 2009. El veredicto coincide con la declaración del fiscal. El denunciante afirmó que fue atacado durante un control policial con gas pimienta, golpeado y amordazado a pesar de sufrir de una afección cardíaca. Los oficiales, dos hombres y una mujer, argumentaron haber actuado para defenderse de las agresiones del hombre durante un control policial de tres pasajeros del tranvía a altas horas de la noche. El caso había sido programado para 2016 luego de un fallo del Tribunal Federal, que anuló los intentos del fiscal y un tribunal cantonal de abandonar el procedimiento. Se complicó y retraso aún más por la presentación de cargos adicionales por parte del nigeriano. El tribunal de distrito reanudó el caso la semana pasada en medio de protestas públicas.